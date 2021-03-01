Сеул, , 09:09 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в феврале 2021 года вырос на 9,5%, до $44,81 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт товаров из страны также вырос на 26,4%, до $2,3 млрд. Темпы роста среднесуточного экспорта являются самыми высокими с октября 2017 года.

Известно, что экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 13,2%, легковых автомобилей — на 47%, нефтехимической продукции — на 22,4%, дисплеев — на 19,1%.

Поставки в Китай увеличились на 26,5%, в США — на 7,9%, в страны Европы — на 48,2%.

Импорт товаров в Южную Корею в феврале вырос на 13,9%, до $42,11 млрд, профицит торгового баланса составил $2,71 млрд.