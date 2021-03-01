Грозный, , 09:06 — REGNUM СКР сообщил о ходе расследования преступления, совершенного 21 год назад в Чечне. В Аргунском ущелье 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 2-го батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Погибли, отражая атаку боевиков, 84 десантника, еще четверо получили ранения.

К настоящему времени уже осуждены 18 участников нападения, в том числе иностранные наемники — граждане Ливии и Украины. Установлена причастность к нападению 29 лиц.

«На данный момент в рамках уголовного дела на причастность к совершению преступления проверяется более 45 лиц, деяниям которых дается правовая оценка по результатам собранных доказательств. Принимаются меры для установления других участников банды», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

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