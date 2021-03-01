Белград, , 09:08 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 2809 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены 162 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 28 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 459 259, а количество смертельных случаев выросло до 4443.

В Сербии, согласно последним данным правительства, были привиты от COVID-19 1 433 055 человек, а второй дозой были вакцинированы 511 807 граждан.