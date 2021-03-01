Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад направится с визитом в Кабул, Доху и в столицы других стран данного региона. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Он возобновит обсуждения относительно дальнейших перспектив с (представителями властей) Исламской Республики (Афганистан), афганскими лидерами, представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стран региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также постоянного и всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какие помимо названных стран посетит с визитом американский спецпредставитель по Афганистану и как долго будет проходить его поездка за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля стало известно, что власти Соединённых Штатов разочарованы отказом Ирана от предложения Евросоюза о проведении прямых дипломатических контактов по иранской ядерной программе.