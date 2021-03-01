Токио, , 09:15 — REGNUM Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга принёс извинения за скандальную ситуацию, в которой оказался его сын из-за контактов с высокопоставленными госслужащими. Об этом Суга заявил 1 марта на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Отвечая на вопросы депутатов от оппозиции, Ёсихидэ Суга сказал, что инцидент с участием Сэйго Суги серьёзно подрывает доверие народа к председателю правительства Японии.

«Я глубоко раскаиваюсь и приношу извинения», — заявил Суга.

Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе экс-секретарь правительства Японии по связям с общественностью Макико Танака, ужинали за счёт старшего сына премьер-министра Сэйго Суги. Агентство Kyodo сообщало о по меньшей мере 11 сотрудниках министерства по административным делам и коммуникациям, которым Сэйго оплатил ужины.

Это министерство, в котором ранее работала и Танака, отвечает за выдачу лицензий телевизионным и радиокомпаниям. В одной из таких компаний работает сын премьера. Танака по меньшей мере один раз поужинала на 70 тыс. иен (более $650) за его счёт, чем нарушила кодекс поведения японских чиновников, которым нельзя получать подарки и подношения. После скандала Танака подала в отставку.