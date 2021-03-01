Ньюарк, США, , 08:58 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Якуб Врана, Никлас Бекстрём и Александр Овечкин.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились российский форвард Михаил Мальцев и белорусский нападающий Егор Шарангович.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Нью-Джерси» идёт на седьмом месте с 16 очками.

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