Красноярск, , 08:58 — REGNUM Весна в Красноярском крае наступила лишь по календарю, по-зимнему морозная погода не спешит покидать регион. Эту ситуацию красноярцы активно обсуждают в соцсетях.

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«В семь утра — 35 °C. Отличное начало весны», — пишет 1 марта подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

»А всё равно хорошо. Календарная весна наступила. Скоро и настоящая наступит. В этом году зима таки надоела», — подчёркивает Валентина К.

О том, что погода в регионе 1 марта — совсем не весенняя, сообщают и подписчики паблика «Подслушано в Красноярске». Сергей К. считает, что снег, «которого нынче навалило горы», в лучшем случае начнёт таять в апреле.

«К лету бы хоть всё растаяло», — иронизирует Антонина Ш.

В целом очевидно, что красноярцы уже устали от морозов и снега и с нетерпением ждут весеннего тепла.

«Уносите зиму!» — пишет подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края прогнозируется мороз —40, —45 °C, местами — до —50 °C. В центральных и южных районах края 1 марта также морозно. Столбики термометров опустились до —30, —35 °C, на севере местами до —40 °C.

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