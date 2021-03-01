Барнаул, , 08:58 — REGNUM Власти Алтайского края все прошедшие выходные в авральном режиме готовились ко встрече главы российского правительства Михаила Мишустина. Не обошлось без курьёзов: 27 февраля, когда температура воздуха опустилась ниже — 20 °C, в Барнауле вдруг начали укладывать асфальт, а одну из школ осчастливили масштабной чисткой двора.

Барнаул. Укладка асфальта в феврале Цитата из телеграм-канала «Алтайские крайности»

«Так что время идёт, а Потемкин со своими деревнями до сих пор актуален», — комментирует ситуацию телеграмм-канал «Алтайские крайности».

Техника и люди, занимающиеся укладкой асфальта, были замечены на пересечении улицы Попова и Павловского тракта и далее — по некоторым другим проблемным местам (мост у аэропорта, дорога у ТЦ «Европа»), которые могут не ускользнуть от взора высокого гостя.

Власти Барнаула тем временем попытались оправдаться: спустя сутки телеграмм-канал городской мэрии сделал официальное заявление:

«Начавшиеся дорожные работы связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии». Признав, в том числе, что 27 и 28 февраля дорожная служба восстанавливала покрытие на участке проезжей части улицы Попова и Павловского тракта, чиновники заявили: мол, ничего необычного, «технология укладки холодного асфальта позволяет производить ремонт покрытия при отрицательных температурах». В пример даже приведена ссылка на новость годичной давности о технологии укладки холодного асфальта. Все было бы просто замечательно, но даже в приведённой ссылке сказано: что эта технология позволяет производить ремонт покрытия при окружающей температуре до — 10 °C. Напомним, в Барнауле на тот момент было несколько холоднее — -25°C.

Поэтому говорить о прочности и долговечности подобной укладки не приходится. Но усмотрят ли правоохранители халатность в действиях чиновников?

Тем временем, телеграмм-канал «Алтайские крайности» со ссылкой на родителей детей, обучающихся в барнаульской школе N53, передают благодарность Мишустину за масштабную очистку двора от снега. Также известно, что после генеральной уборки с участием не только учителей, но и родителей, часть учеников перевели на «дистант».

Напомним, о своём намерении посетить каждый из десяти «сложных» регионов России Михаил Мишустин сообщил 24 февраля на встрече с сенаторами. В числе отстающих регионов России, для которых выработаны индивидуальные программы развития, оказались Алтай, Алтайский край, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область, а также Калмыкия.

По предварительной информации, в Алтайском крае глава российского правительства будет только 2 марта, а затем поедет в соседнюю Республику Алтай, где в одном из туристических отелей встретит свой день рождения.

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Также к визиту Михаила Мишустина готовятся в Туве. По совам автора фото, опубликованного, в группе «Мой родной город — Минусинск», прополка травы в мороз и покраска забора в зелёный цвет связаны с вероятным приездом премьера.

Покраска забора в зелёный цвет в Туве, цитата из группы «Мой родной город — Минусинск» в ВК

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2019 года в ходе визита на Алтай тогда ещё главы российского правительства Дмитрия Медведевак нему в ноги буквально бросилась местная жительница, она пожаловалась на бездействие региональных властей.

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