Бразилиа, , 09:01 — REGNUM Первый этап испытаний созданной в Бразилии вакцины от COVID-19 завершили представители центра технологии вакцин бразильского Федерального университета в штате Минас-Жерайс. Об этом 1 марта сообщает портал UOL.

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Также указывается, что в марте исследователи намерены провести второй этап испытаний данного препарата, работы над созданием которого ведется в Бразилии с февраля минувшего года, с участием 40 добровольцев.

Отмечается, что ученым для создания вакцины в ходе первых двух этапов потребуется около 30 млн реалов (около $5,3 млн) и часть этой суммы в размере 5 млн реалов уже была выделена министерством науки, технологии и инноваций страны. Для третьей стадии потребуется еще 100 млн реалов ($17,8 млн) и в ходе нее к исследованию собираются привлечь 20 тыс. волонтеров.

При этом координатор проекта Ана Паула Фернандес уточнила, что затраты на разработку собственного препарата в любом случае обойдутся Бразилии дешевле, нежели приобретение иностранной технологии производства вакцины.

Кроме того, добавляется, что на протяжении ближайших шести-восьми месяцев исследователи должны выяснить, насколько эффективен создаваемый перепарат в формировании ответа иммунной системы и выработки антител, и активации защитной функции клеток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 34 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.