Оренбург, , 08:56 — REGNUM Оренбуржцы в соцсетях жалуются на то, что город заполонили бродячие собаки. Пользователи публикуют фото и видео собачьих стай.

Так, в паблике «Типичный Оренбург» выложено видео, на котором запечатлена погоня многочисленной стаи собак за мужчиной в микрорайоне Авиагородок. «Собаки атакуют город», — отмечают жители.

Позже было опубликовано фото стаи собак на ул. Западная. «Очень опасно», — оставил комментарий автор поста.

Горожане, обсуждая злободневную тему, вспомнили былые времена, когда в муниципалитетах занимались отстрелом бездомных собак. Однако таким оренбуржцам противостоят зоозащитники.

«Мне вот интересно, как эти защитнички запоют, когда их близких покусает или того хуже разорвет такая стайка», — отметил один из комментаторов. Ему вторит другой оренбуржец: «Трагедию ждём…«

Напомним, в 2020 году Оренбург не смог освоить полностью объем финансов, выделенных на отлов бездомных собак. На аукционы, объявленные УЖКХ, не поступали заявки. Между тем проблема злобных бродячих животных стоит в городе очень остро. Это признали в мэрии.

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