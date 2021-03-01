Владивосток, , 09:22 — REGNUM В соцсетях и мессенджерах Приморья обсуждают возможного приемника краевого прокурора — пишут, что в скором времени Генпрокуратура РФ внесёт на представление Законодательного собрания кандидатуру нового прокурора.

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Предполагается, что ушедшего в отставку по состоянию здоровья Николая Пилипчука сменит действующий прокурор Новгородской области, государственный советник юстиции 3 класса, многодетный отец Сергей Столяров.

При этом на свою нынешнюю должность Столяров был назначен 31 декабря 2019 года.

Родом возможный 43-летний кандидат из города Орёл.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Белогорска Амурской области Роман Прасков назначен прокурором Ростовской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.