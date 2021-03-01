Джакарта, , 08:55 — REGNUM Правительство Азербайджана через индонезийское отделение Красного Креста оказало помощь жертвам землетрясения в Западном Сулавеси, сообщает Tempo.

Азербайджан передал Индонезии помощь в размере 50 тысяч долларов США.

«Красный Крест и индонезийский народ выражают свою искреннюю благодарность и признательность за это пожертвование», — говорится в заявлении индонезийского отделения Красного Креста.

Волонтеры Красного Креста продолжат помогать пострадавшим от стихийных бедствий, особенно в Западном Сулавеси.

Десятки человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,2 и последующих афтершоков в провинции Западное Сулавеси. Землетрясение произошло 15 января 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Турция договорились укреплять потенциал национальной полиции, особенно посредством образовательных программ.

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