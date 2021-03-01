Москва, , 08:54 — REGNUM Проекту «Московское долголетие» исполняется три года. За этот период для людей старшего поколения проведено почти 18 миллионов занятий, сообщается на портале мэра столицы.

С 2018 года участниками проекта «Московское долголетие» стали 380 тысяч человек. Для занятий с ними до пандемии в 2019 году к проекту присоединилось 1440 организаций. Дистанционные занятия для участников проекта проводят 622 организации.

Чаще всего занятия посещают москвичи в возрасте 60−70 лет. Самые востребованные направления — гимнастика, танцы и английский язык, онлайн-экскурсии и уроки по красоте и стилю.

Как сообщало ИА REGNUM, при открытии проекта «Московское долголетие» для людей старшего поколения было доступно 12 направлений занятий, сейчас их более 30.

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