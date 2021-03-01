Кишинёв, , 08:56 — REGNUM В Молдавии в течение суток 28 февраля выявили 597 случаев заражения коронавирусом в ходе 2098 исследований. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 185 453 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 166 178 человек, в том числе 689 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3737 пациентов с COVID-19, из которых 311 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 3949 случаев пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1518 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4838 тестов. Выздоровевшими врачи признали 601 человека.

Стоит отметить, что накануне президент Молдавии Майя Санду объявила, что в республике прошла регистрацию российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Ранее лидер «Партии социалистов» Игорь Додон заявил, что сотрудники администрации президента якобы пытались помешать регистрации этого препарата.

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