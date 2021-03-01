Нур-Султан, , 08:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана планирует запустить массовое применение местной вакцины против коронавируса QazCovid-in в апреле 2021 года. Об этом 1 марта завил глава минздрава республики Алексей Цой на коллегии ведомства.

По его словам, разработка местной вакцины против коронавируса и запуск производства других вакцин поможет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в Казахстане.

Цой добавил, что в 2021 году вакцины от коронавируса в республике получат более 6 млн человек. По данным министерства здравоохранения Казахстана, в апреле вакцину QazCovid-in получат 25 тыс. человек, а в апреле — июне — 425 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в Казахстане началась массовая вакцинация учителей, воспитателей детских садов и сотрудников правоохранительных органов.

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