Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Свердловской области запустили телефонный номер для обращений по поводу благоустройства общественных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Жители смогут поделиться мнением о работе подрядных организаций, рассказать властям о состоянии благоустроенных пространств. Кроме того, на горячей линии расскажут о планах по реконструкции парков, скверов и аллей в свердловских муниципалитетах.

Также по телефонному номеру объяснят, как проголосовать за объекты для будущего благоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Екатеринбурге реконструируют парки в микрорайонах Солнечный и Академический.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге благоустроят два парка