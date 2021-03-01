Москва, , 08:53 — REGNUM В России в 2020 году химическая промышленность выросла на 5,4%, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

По его словам, по итогам прошлого года объём отгруженных товаров химического комплекса составил около 4,6 трлн рублей.

Ситуация исправилась благодаря тому, что предприятия включились в антиковидную работу, уточнил он «Российской газете». Иванов также добавил, что за последние пять лет инвестиции в химический комплекс достигли более 3 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за 2020 год российская промышленность упала на 2,9%. Это первое годовое падение промышленности за 11 лет.

Как заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, причина просадки — пониженный спрос из-за пандемии и соглашение ОПЕК+, которое сократило объемы добычи нефти в России (-8,1% (г/г)). Но вскоре ситуация с добычей улучшится: по итогам последних переговоров ОПЕК+ Россия будет наращивать нефтедобычу в течение февраля и марта на 65 тыс. баррелей в день.