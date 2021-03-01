Москва, , 08:59 — REGNUM Денежные переводы на иностранные электронные кошельки станут недоступны для держателей карт «Мир» с 27 апреля. Об этом говорится в технологическом бюллетене, разосланном платёжной системой банкам, сообщает 1 марта РБК.

Запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков вводится для минимизации «риска осуществления сомнительных переводов денежных средств», говорится в документе. НСПК будет самостоятельно отклонять такие операции по картам «Мир».

Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) пояснил изданию, что переводы на зарубежные электронные кошельки ограничиваются в рамках мер, направленных на снижение высокорисковых операций.

В ВТБ сообщили, что банк уже действует в соответствии с положениями технологического бюллетеня. В Газпромбанке отметили, что клиенты не пользуются массово такого рода операцией.