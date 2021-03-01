Киев, , 08:57 — REGNUM С 1 марта на Украине пенсионные выплаты выросли на 11%. Об этом сообщила пресс-служба министерства социальной политики страны.

В пресс-службе отметили, что дополнительные деньги получат 8 млн граждан Украины. В среднем пенсии увеличили на 308 гривен или примерно $11.

Минимальная пенсия для мужчин, при наличии 35-летнего трудового стажа, а также женщин, работавших 30 лет, составляет 2,2 тыс. гривен или примерно $79.

Согласно статистике, опубликованной министерством соцполитики Украины, в начале 2020 года пенсию в стране получали 113, млн жителей Украины, средний размер выплат — примерно 3 тыс. гривен или около $120.

Напомним, решение об индексации пенсий было принято правительством Украины ещё 22 февраля. Таким образом, власти страны решили компенсировать половину роста инфляции в 2020 году.

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