Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Shelby American представило модернизированный суперпикап F-250. Об этом сообщается на сайте CarBuzz.

Переработанное авто укомплектовано 6,7-литровым турбированным дизельным мотором Power Stroke мощностью 482 л. с. (1424 Нм), а также настраиваемой усиленной подвеской и огромными 37-дюймовыми колесами.

Специалисты Shelby American существенно доработали ходовую часть пикапа. Здесь были установлены регулируемые стойки Fox 2.5. Кроме того, в автомобиле были заменены верхние и нижние рычаги передней подвески, а рулевое управление и стабилизаторы поперечной устойчивости были модернизированы.

Также в модели увеличен клиренс и улучшены параметры управляемости на бездорожье. На сцепке пикап способен буксировать прицепы полной массой около 17 тонн. В компании планируют выпустить всего 250 подобных машин.

Ранее немецкое ателье Novitec увеличило динамические характеристики модели McLaren 765LT. После доработки силового агрегата автомобиля, он способен разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 330 км/ч.

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