Махачкала, , 08:50 — REGNUM В Дагестане устанавливают обстоятельства нападения на двоих сотрудников полиции, совершенного 27 февраля в городе Махачкале. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, инцидент произошел у ресторана «Столичный» на улице Железнодорожной. По сотрудникам полиции произвел прицельные выстрелы из травматического пистолета 25-летний житель Махачкалы. Полицейский был ранен.

Он ответил на стрельбу выстрелами из табельного оружия, в результате которых получил ранения нападавший. Его доставили в больницу, но спасти раненого не удалось — он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, перестрелке у ресторана предшествовала попытка полицейских проверить документы у двоих молодых людей. Однако один из них начал стрелять. Второй участник инцидента — 25-летний житель поселка Семендер — задержан.

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