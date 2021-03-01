Уфа, , 08:58 — REGNUM Денис Булатов покинул пост председателя государственного комитета по конкурентной политике Башкирии. Об этом 1 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, Булатов освобожден от должности по собственному желанию. Временно исполнять обязанности председателя этого комитета будет первый заместитель госкомитета по конкурентной политике Гульнара Сахабутдинова.

Хабиров отметил, что на должность председателя государственного комитета по конкурентной политике Башкирии рекомендована директор многофункционального центра предоставления муниципальных и государственных услуг республики Гульшат Арсланова.

«Сегодня я прошу принять на работу в качестве заместителя Гульшат Маратовну, и чтобы сегодня она приступила к работе в качестве руководителя де-факто руководителя данного Госкомитета», — заявил глава региона Радий Хабиров.

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