Сан-Сальвадор, , 08:49 — REGNUM В Сальвадоре завершились выборы депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатный парламент) страны. Оппозиция Сальвадора уже обратилась в Верховный избирательный суд страны с жалобой на президента республики Найиба Букеле. Его обвиняют в нарушении избирательного законодательства в день выборов.

«Верховный избирательный суд распорядился начать процедуру санкционирования за предполагаемое нарушение статьи 175 Избирательного кодекса Сальвадора», — говорится в сообщении инстанции в Twitter.

Поясняется, что основанием для начала процедуры является созыв и проведение главой республики пресс-конференции 28 февраля 2021 года в день проведения выборов, часть выступления на которой оппоненты расценили как призыв голосовать за созданную им партию «Новые идеи». При этом, согласно законам Сальвадора, агитация в день выборов, так же как и за три дня до их проведения.

«Призываем президента республики Найиба Армандо Букеле Ортеса во время нынешнего этапа избирательной кампании воздержаться от публикации видео и проведения пресс-конференций», — говорится в постановлении.

В настоящий момент избирательные комиссии ведут подсчёт голосов.

Напомним, 84 депутата Законодательной ассамблеи избираются по системе пропорционального представительства в 14 многомандатных округах на три года с правом переизбрания. В этом году в парламент намерены попасть представители десяти политических партий.