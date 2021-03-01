Ханты-Мансийск, , 08:48 — REGNUM На Ямале и в Югре живут самые дисциплинированные в России заёмщики у банков. Об этом сообщается в исследовании РИА Новости.

Согласно рейтингу, наиболее низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам 2020 года из 85 субъектов РФ зафиксирована в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО, Ханты-Мансийский автономный округ расположился на шестой строчке.

На Ямале доля просроченных кредитов составила в 2020 году 2,25%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в 2020 году составляет 552 тысячи рублей.

В Югре доля просроченных кредитов за прошлый год составила 2,87%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в 2020 году составляет 510 тысяч рублей.

В целом по России доля просроченных кредитов составила в 2020 году 4,38%, а соотношение долгов на численность экономически активного населения составило 265 тыс. рублей.

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных Центробанка и Росстата. Доля просроченных кредитов определена как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности населения по банковским кредитам.