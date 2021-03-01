Кызыл, , 08:46 — REGNUM В Туве завершено расследования в отношении ОПГ в составе девяти местных жителей, которых обвиняют в восьми эпизодах хищения чужого имущества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трое из них обвиняются в серии краж скота.

С января по март 2020 года, по данным ведомства, они совершили четыре кражи коров и лошади, причинив ущерб на общую сумму 209,5 тыс. рублей.

«Участники преступной группы выезжали в ночное время на автомобиле в населенные пункты Пий-Хемского района, где подыскивали пасущиеся без присмотра сельскохозяйственные животные, а также жилые дома с кошарами, откуда совершали тайные хищения скота», — отметили в министерстве.

Сотрудники полиции после очередного эпизода по «горячим следам» задержали 28-летнего мужчину на УАЗ-31 512. В салоне машины лежала украденная с пастбища туша коровы. Позже были задержаны все остальные участники преступной группы.

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