Москва, , 08:49 — REGNUM В столице России в понедельник, 1 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом 1 марта сообщает Гидрометцентр РФ.

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Также в городе ожидается сильная гололедица, местами небольшой снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 7−12 м/с, атмосферное давление 752 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в марте на всей территории России ожидается частая смена холодной и теплой погоды, а также смена периодов выпадения осадков с их отсутствием.