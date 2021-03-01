Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Чрезвычайно строгие меры борьбы с пандемией коронавируса в КНДР в значительной степени затрудняют оказание гуманитарной помощи. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей госдепартамента США.

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Известно, что заявление было сделано в ответ на замечания министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна, который в интервью британского издания Financial Times призвал пересмотреть санкции против КНДР.

Представитель Госдепа США отметил, что Вашингтон рассмотрит в ускоренном порядке заявление ООН о предоставлении КНДР льгот по гуманитарным причинам, а также подчеркнул, что мировое сообщество должно быть уверено в том, что помощь доходит до адресатов.