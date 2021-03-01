Стокгольм, , 08:43 — REGNUM Депутат от правой партии «Шведские демократы» Маркус Вихель обвинил Россию и Китай в том, что они якобы заинтересованы в раздробленности Евросоюза. Об этом сообщат RT со ссылкой на обращение парламентария к главе МВД Швеции Микаэлю Дамбергу.

По его словам, Китай в настоящее время якобы наращивает свою пропаганду против ЕС, а Россия, «по своему обыкновению, ведёт масштабную дезинформационную кампанию».

«Обе эти страны считают, что раздробленность ЕС пойдёт им на пользу», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля главы МИД стран Евросоюза в ходе видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном приняли решение координировать шаги по противодействию России и Китаю.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, демократия сегодня «находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это самая лучшая система».