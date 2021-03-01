Москва, , 08:41 — REGNUM До четырёх градусов тепла ожидается в Москве 1 марта, сообщает центр «Фобос».

Синоптики рассказали о прохождении над Московским регионом тёплого атмосферного фронта насухую.

«А это значит, что до существенных осадков дело вряд ли дойдёт, из-за туч неуверенно, но будет иногда выглядывать солнце, а температура повысится и даже окажется немного выше положенного по многолетней норме начала марта», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Воздух прогреется до четырёх градусов тепла, в Московской области — до пяти градусов. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду.