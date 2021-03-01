Тбилиси, , 08:48 — REGNUM Власти Грузии с 1 марта отменили в стране ряд карантинных ограничений, введенных для профилактики пандемии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

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Сообщается, что с этого дня разрешено открыться частным и государственным детским садам. При этом не менее 20% их сотрудников должны проходить тестирование на коронавирус каждые две недели.

С 1 марта вузам и профессиональным училищам Грузии разрешено возобновить клинические, практические и лабораторные занятия в очном формате. Также разрешено проводить экзамены в классах. С 15 марта всем учебным заведениям будет разрешено проводить занятия очно.

Также с 1 марта разрешено открыться музеям и библиотекам. С этого дня могут принимать посетителей в закрытых помещениях рестораны и кафе в Батуми. С 8 марта это можно будет делать всем объектам общепита в стране.

Напомним, с 1 марта в Грузии упростили въезд в страну для граждан ряда стран, в том числе для жителей России. Попасть на грузинскую территорию можно при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

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