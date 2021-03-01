Петропавловск-Камчатский, , 08:39 — REGNUM Грязевая лава с извергающегося вулкана Ключевского может попасть в реку Камчатка и в Тихий океан. По распоряжению губернатора края Владимира Солодова создана рабочая группа, которая должна изучить ситуацию и просчитать сценарий дальнейшего развития экосистемы после попадания селевых потоков в реку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Специалисты Центра управления кризисными ситуациями заверили, что держат на контроле извержение вулкана. По расчётам грязевая лава не грозит населённым пунктам, но в реку с дальнейшим выходом в Тихий океан она скорее всего попадёт.

«Необходимо отработать алгоритм действий с местными властями на случай возникновения неблагоприятной ситуации. Кроме того, с учёными, изучающими протекание процессов в реках, нужно оценить риски, которые могут возникнуть в результате попадания селевых потоков такого масштаба в реку Камчатка», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке идёт фланговое извержение на северо-западном склоне Ключевского вулкана. Учёные сообщают о боковом разрыве. На сайте камчатской группы реагирования на извержение вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, сообщается, что на фотографиях со спутника видно яркое свечение над двумя кратерами бокового извержения. Из кратеров движутся потоки лавы протяженностью около одного км.