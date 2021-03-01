Москва, , 08:38 — REGNUM В столице на Новохохловской улице на базе Московского эндокринного завода возведут новый корпус — лабораторно-складской комплекс площадью около 15 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Новый корпус будет связан с другими корпусами эндокринного завода надземными переходами. Внутри здание разделят на административную часть и большой лабораторно — складской блок.

Комплекс возводится по проекту, согласованному с Минпромторгом РФ. Ввод в эксплуатацию объекта намечен по плану на 2022 год. Объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Московский эндокринный завод начал выпуск препаратов для лечения COVID-19.

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