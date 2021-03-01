Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM В Казахстане началась массовая вакцинация против коронавируса среди учителей и сотрудников правоохранительных органов, сообщили 1 марта в управлении здравоохранения Нур-Султана.

С 1 марта вакцину получат педагоги, воспитатели детских садов и сотрудники правоохранительных органов. В список входят более 15 тыс. человек. Учителя смогут получить прививку в поликлинике, закрепленной за учебным заведением.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация медицинских работников в Казахстане стартовала 1 марта. На первом этапе в республике применяют российскую вакцину «Спутник V», производство которой налажено в Караганде.

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