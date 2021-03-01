Цзянсу, , 08:36 — REGNUM Китайский футбольный клуб «Цзянсу Сунин» прекратит существование из-за финансовых проблем. Об этом 1 марта сообщает Associated Press.

«С сегодняшнего дня ФК «Цзянсу» прекращает деятельность своих команд», — говорится в сообщении клуба.

Долги клуба оцениваются в $90 млн. Компания Suning Commerce Group, которая является владельцем клуба, пыталась его продать.

Отметим, что эта компания также владеет контрольным пакетом акций итальянского футбольного клуба «Интер».

Напомним, клуб «Цзянсу Сунин» стал чемпионом Китая по футболу 2020 года. В финале плей-офф турнира команда обыграла «Гуанчжоу Эвергранд» по сумме двух матче со счётом 2:1.