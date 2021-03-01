Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM 1 марта многие жители Улан-Удэ опоздали на работу и учёбу из-за инцидента с трамваем. Около 08:45 утра вагон сошёл с рельсов, передаёт портал «Байкал-Daily».

В результате оказалось заблокировано движение трамваев по маршрутам №1 и 4.

«Вышел на трамвайную остановку, трамвай подошёл вовремя, по расписанию, но кондуктор сказала, что сейчас они поедут обратно на Мелькомбинат через 40-е кварталы. Я и ещё человек 15 стали дожидаться следующего трамвая, но и там ситуация повторилась», — передаёт портал слова очевидца.

Не успевшие уехать пассажиры направились на автобусные остановки, однако автобусы не справлялись с резким ростом потока и зачастую даже не останавливались. Движение трамваев было восстановлено в 09:27.

Добавим, что с 1 марта в городе стартовала акция, призванная популяризовать поездки на муниципальном общественном транспорте. Как сообщало ИА REGNUM, в течении месяца с 1 марта по 4 апреля цены за проезд будут снижены вдвое.

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