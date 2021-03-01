Рим, , 08:37 — REGNUM За последние 24 часа на территории Италии выявили свыше 17,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 марта сообщает Rai News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 17 455 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 925 265.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 192 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 97 699.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки было выявлено свыше 18,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.