Уфа, , 08:39 — REGNUM Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назначен заместителем вице-премьера региона. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве субъекта РФ.

По его словам, соответствующий указ подписан 1 марта 2021 года. Отмечается, что министр здравоохранения республики Забелин будет отвечать за здравоохранение, демографию, а также организацию медпомощи жителям, государственную социальную и семейную политику, занятость населения и труд.

«Решение продиктовано мной тем, что мы с вами договорились, что этот год мы объявили годом борьбы со смертностью, и мы должны однозначно усилить именно блок, связанный со здравоохранением», — пояснил Хабиров.

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