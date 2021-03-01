Уфа, 1 марта 2021, 08:39 — REGNUM Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назначен заместителем вице-премьера региона. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве субъекта РФ.
По его словам, соответствующий указ подписан 1 марта 2021 года. Отмечается, что министр здравоохранения республики Забелин будет отвечать за здравоохранение, демографию, а также организацию медпомощи жителям, государственную социальную и семейную политику, занятость населения и труд.
Читайте ранее в этом сюжете: Ленара Иванова покинула пост вице-премьера правительства Башкирии
Читайте развитие сюжета: В Башкирии назначен врио главы комитета по конкурентной политике