Киев, , 08:36 — REGNUM Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) возникли проблемы «логистического характера». Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил, что действующая программа подразумевает получение Украиной $5 млрд, из которых стране было выделено $2,1 млрд. При этом условия, которые МВФ поставил перед Украиной, прописаны в программе самого Зеленского. Речь идёт об изменении судебной системы, борьбе с коррупцией и других реформах.

«Как мы понимаем в офисе президента, возникли проблемы даже не технического характера, а логистического, которые возникли потому, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство», — сообщил Устенко.

Чиновник рассказал, что Зеленский был вынужден постоянно встречаться с экспертами и обсуждать те или иные реформы.

«Логистически мы не выдержали того времени, которое, как надеялись, сможем выдержать», — добавил он.

Устенко рассказал, что сотрудничество с МВФ не прекращено, а программа будет продолжена, как только Верховная рада Украины проголосует за законопроекты, предложенные президентом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры с Украиной насчёт очередного транша будут продолжены, как только украинская сторона заинтересует МВФ своими предложениями.

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