Малгобек, Ингушетия, , 08:34 — REGNUM В Ингушетии избран атаман Малгобекского хуторского казачьего общества. Им стал Алексей Кузнецов — житель станицы Вознесенской. Его кандидатура была утверждена по итогам выборов, в которых приняли участие казаки Сунженского, Карабулакского и Нестеровского казачьих обществ.

Председательствовал в заседании атаман Сунженского окружного казачьего войска Республики Ингушетия, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Выборы состоялись на казачьем круге в администрации города Малгобека.

Новому атаману Алексею Кузнецову предстоит множество задач, в том числе создание казачьей народной дружины. Правоохранительные органы рассчитывают в лице казаков-дружинников найти себе помощников в обеспечении правопорядка на территории населённых пунктов Малгобекского района.

Как сообщало ИА REGNUM, казаки Ингушетии в 2016 году были приняты в состав Терского казачьего войска. С 2018 года первые казачьи дружинники начали помогать сотрудникам МВД наводить порядок в городе Карабулаке.

Читайте также: В Ингушетии начали создавать казачьи дружины