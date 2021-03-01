Москва, , 08:49 — REGNUM Утечку данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Эта информация, в том числе о российских гражданах, продаётся на теневых форумах, пишет 1 марта издание «Коммерсантъ».

Такая утечка данных с бесплатных VPN-сервисов — уже вторая. Она затронула пользователей приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. Первая утечка из SuperVPN произошла в середине минувшего года. База данных, о которой идёт речь, датирована 24 февраля 2021 года. Это адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, данные о странах и оплате премиум-аккаунтов.

Такие приложения в основном используют в странах с блокировкой интернет-ресурсов: в России, Китае и на Ближнем Востоке. Сервисы позволяют подменять реальный IP-адрес и частично скрывать информацию об устройствах.

Опрошенные изданием специалисты считают, что утечка — итог очевидной халатности при обращении владельцев сервисов с конфиденциальной информацией. Мошенники могут использовать полученные данные для фишинга и хакерских атак, чтобы завладеть паролями и CVV-кодами банковских карт.

Пользователям бесплатных VPN эксперты советуют ставить уникальные пароли. Они отмечают также, что сами VPN-сервисы могут продавать рекламодателям данные клиентов. Предположительно, они делятся информацией и со спецслужбами.