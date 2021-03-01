Ростов-на-Дону, , 08:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл пожар, в результате которого скончалась женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 марта.

О возгорании в пятиэтажном жилом доме на проспекте Коммунистическом стало известно в 19:55 мск накануне, 28 февраля. В результате пострадала женщина, которая скончалась в карете скорой помощи.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. метров. Менее часа понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание. На месте происшествия работали три единицы техники и 12 человек.