Октябрьский район, Оренбургская область, , 08:32 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области 28 февраля сгорел частный дом. Один человек погиб, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел ночью в селе Новотроицкое. Огнем повреждены частный дом и хозяйственная постройка на общей площади 145 квадратных метро.

Жертвой пожара стал мужчина 1956 года рождения. Предположительной причиной возгорании названа неосторожность при курении.

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