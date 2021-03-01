Омск, , 08:31 — REGNUM В Омской области по требованию прокуратуры Полтавского района первоклассников перевели на обучение в первую смену. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в областной прокуратуре.

Проверка показала, что в Полтавском лицее 23 ученика первого класса обучались во вторую смену. Однако, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, в школах, работающих в две смены, первоклассники должны заниматься только в первую смену.

По инициативе прокуратуры района директор лицея привлечена к административной ответственности — оштрафована на три тысячи рублей. Председателю комитета образования администрации Полтавского муниципального района внесено прокурорское представление.

Выявленные нарушения устранены, ученики первого класса переведены на обучение в первую смену, подытожили в ведомстве.

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