Москва, , 08:31 — REGNUM По итогам января 2021 года автодилеры в Москве продали 33 новых пикапа. При этом год назад в этот же месяц жители столицы приобрели 67 авто с кузовом пикап. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, в январе нынешнего года в российской столице продажи новых пикапов увеличились на 50,7% относительно января прошлого года.

Из 33 проданных в Москве пикапов — 28 пикапов иностранных производителей (-52,5%) и 5 пикапов российских компаний (-37,5%). В январе относительно декабря прошлого года реализация новых пикапов в российской столице уменьшилась вдвое с 68 до 33 ед.

Всего же за первый месяц 2021 года в России было куплено 480 новых пикапов, что на 49% меньше, чем за январь 2020 года, когда было продано 946 пикапов.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году в России самым покупаемым новым пикапом была модель Ульяновского автозавода — УАЗ «Пикап». За год УАЗ Пикап» в стране купили 3066 автолюбителей — на 14,8% меньше, чем в 2019 году.

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