Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области планируют разработать программу по формированию комфортной культурной среды и запустить проект «Дома опережающего культурного развития». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии министерства искусства и культурной политики.

В 2021 году власти хотят усилить поддержку руководителей сферы культуры на селе. Какие именно меры планируется принять, пока не сообщается.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что перед отраслью также стоит задача разработать и запустить «новую программу по формированию комфортной культурной среды», которая, в том числе, предполагает ремонт и модернизацию учреждений. Он также поручил разработать проект «Дома опережающего культурного развития».

«Областные дома культуры должны стать востребованными всеми: молодыми людьми, взрослыми, детьми и пожилыми людьми», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области планируется принять закон о статусе работника культуры, к разработке которого приступят в 2021 году.

Напомним, в Ульяновской области 2021 год объявлен Годом книги, его цель — «вовлечение граждан в активное чтение, формирование читательской и информационной культуры». В течение года состоятся 12 книжных недель с участием известных писателей России, запланированы литературно-просветительские мероприятия, серия библиотечных ночей и другие события. Год книги закроется фестивалем любимых книг местных жителей.

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