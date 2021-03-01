Джакарта, , 08:27 — REGNUM Индонезия и Турция договорились укреплять потенциал национальной полиции, особенно посредством образовательных программ, сообщает Antara.

Согласно письменному заявлению посольства Индонезии в Анкаре, договоренность была достигнута на встрече совместной рабочей группы с участием представителей национальной полиции Индонезии и Турции.

Стороны также обменялись информацией о борьбе с различными транснациональными преступлениями, такими как терроризм, торговля людьми, контрабанда наркотиков и киберпреступность.

Индонезия представила Турции проект технического соглашения по обучению и подготовке сотрудников полиции двух стран. Эта программа включает обмен персоналом, инструкторами и экспертами, а также обмен знаниями и опытом.

Ожидается, что меморандум о взаимопонимании будет подписан во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Джакарту, который запланирован на 2021 год.

Напомним, сотрудничество между силами полиции Индонезии и национальной полицией Турции началось в 2017 году. В рамках министерства внутренних дел стороны начали размещать своих сотрудников полиции в посольстве Индонезии в Анкаре и посольстве Турции в Джакарте. В течение 2020 года было проведено не менее трех совместных обучающих мероприятий.

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