Владивосток, , 08:33 — REGNUM В приморском сегменте Telegram активно обсуждают и выдвигают предположения по поводу смены мэра Владивостока Олега Гуменюка. Есть версия, что его отставку инициирует губернатор Олег Кожемяко.

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По мнению Telegram-канала «Политический ипподром» новым главой столицы Дальнего Востока могут стать Вячеслав Квон (глава Артёма), Евгений Корж (глава Уссурийска), Тимур Магинский (глава Находки), Елена Пархоменко (зампред правительства Приморья), Антон Волошко (руководитель аппарата правительства и губернатора Приморья).

«Какое то время назад Кожемяко говорил о необходимости возврата прямых выборов, но быстро опомнился и оставил всё как есть. Стоит отметить, что с отменой прямых выборов ещё ни один глава не показал себя реально эффективным руководителем. И какие бы грехи ни водились за Игорем Пушкарёвым, он стал градоначальником, который был избран самими владивостокцами, и это было видно и по его работе, и по отношению к городу», — пишет «Политический ипподром».

Олега Гуменюка считают несамостоятельным хозяйственников, неумелым политиком, который провалил работу по всем фронтам. В соцсетях ставку делают на Елену Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Олег Кожемяко остался недоволен работой служб по ликвидации последствий прошедшего циклона и дал 27 января сутки мэру Владивостока Олегу Гуменюку и дорожникам на то, чтобы организовать работу по уборке снега и наледи надлежащим образом. Но, судя по всему, своими силами власти столицы Дальнего Востока с этим до сих пор не смогли справиться. Кожемяко назначил на 6 марта краевой субботник и призвал всех жителей выйти на улицы и навести порядок.