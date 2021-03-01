Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбургской области 3 марта пройдет техническая проверка системы оповещения. В 10:40 по местному времени (08:40 мск) будет подан сигнал «Внимание всем!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Единый сигнал оповещения подадут электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий. Длительность звучания составит до трех минут.

Население призывают соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома. Прослушав сообщение по телевидению или радио никаких практических действий предпринимать не надо.