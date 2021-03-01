Марсель, Франция, , 08:26 — REGNUM «Марсель» сыграл вничью с «Лионом» в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 21-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби. А на 44-й форвард «Марселя» Аркадиуш Милик реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Марсель» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 39 очков. «Лион» идёт на третьем месте с 56 очками.

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