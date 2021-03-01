Москва, , 08:26 — REGNUM В Москве клиническую больницу имени С.П. Боткина подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщается на портале мэра столицы.

Теперь истории болезней, результаты анализов, изображение рентген-снимка и т. д будут автоматически попадать электронную медкарту, что удобно и для врачей, и для пациентов.

На сегодняшний день в Москве уже 34 больницы подключены к ЕМИАС. Подключение к системе позволяет выйти на новый качественный цифровой уровень оказания медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) Москвы загружены данные обо всех детских прививках за последние 18 лет.

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